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aşkı

A ve C vitamini deposu olan , cinsel gücü arttırıyor. Kısırlık tedavisine destek oluyor

Şeftali aşkı
Yaz aylarının en tatlı meyvelerinden biri olan şeftali, sağlığı da tatlandırıyor! A ve C vitamini deposu olan bu meyve, aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık riskini azaltıyor. Sperm kalitesini de arttıran , erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Bilim insanları, şeftalinin sağlığa olan faydalarını şöyle özetliyor:

Göz sağlığını korur.
Kabızlığı giderir.
Kanser riskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir.
Cinsel gücü arttırır.
Cildi güzelleştirir.
Kanı temizler.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbrek taşına karşı korur.
Ateş düşürür.
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