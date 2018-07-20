Şeftali aşkı

Yaz aylarının en tatlı meyvelerinden biri olan şeftali, sağlığı da tatlandırıyor! A ve C vitamini deposu olan bu meyve, aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık riskini azaltıyor. Sperm kalitesini de arttıran şeftali, erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Bilim insanları, şeftalinin sağlığa olan faydalarını şöyle özetliyor:
Göz sağlığını korur.
Kabızlığı giderir.
Kanser riskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir.
Cinsel gücü arttırır.
Cildi güzelleştirir.
Kanı temizler.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbrek taşına karşı korur.
Ateş düşürür.
Göz sağlığını korur.
Kabızlığı giderir.
Kanser riskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir.
Cinsel gücü arttırır.
Cildi güzelleştirir.
Kanı temizler.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbrek taşına karşı korur.
Ateş düşürür.
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