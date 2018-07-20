İngiltere tahtının birinci varisi Prens Charles, Türk mimar Zeynep İkbal'e ödül verdi. Prens Charles'ın himayesindeki Prince's School of Traditional Arts'taki yüksek lisans öğrenimini Londra'da bir Türk kültür merkezi tasarlayarak tamamlayan İkbal, projesiyle Prens Charles'ın ödüllendirdiği 3 öğrenci arasına girdi. "Hayat" adlı tasarımı ve kullandığı minyatür tekniğiyle çizim alanında verilen Kairos Ödülü'ne layık görülen İkbal, "Kendi kültürümüzde kök salmış bir dizayn olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda bugüne hitap etmesi de çok önemliydi. Günümüz mimarisinde artık geleneksel sanatlar unutulmuş durumda. Daha çok İslam mimarisine ve geleneksel sanatlara, özellikle Türk mimarisine yoğunlaştım bu projede. Benim buna yoğunlaşarak yaptığım çizimler, Prens Charles'ın çok hoşuna gitti. Türk kültür merkezi projesi için çok çalıştım ve başardım. Prens Charles ile mimari üzerine konuştuk. Günümüz mimarisinde geleneksel sanatlar unutulmuş durumda" dedi.
İkbal, El - Buhari bursuyla Londra'daki Prince's School of Traditional Arts'da yüksek lisans yaptı. Zeynep İkbal, 2012'de Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca İstanbul'da Osmanlı mimarisi alanında çalışmalar yaptı.
İkbal, El - Buhari bursuyla Londra'daki Prince's School of Traditional Arts'da yüksek lisans yaptı. Zeynep İkbal, 2012'de Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca İstanbul'da Osmanlı mimarisi alanında çalışmalar yaptı.
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