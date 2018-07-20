Vücudun koruyucu örtüsü olan cilt üzerinde bazen sivilce, ben, yara, kabarıklık ve kızarıklık gibi değişik oluşumlar görülebiliyor. Bunlar kimi zaman cilt kanserinin öncüsü olabiliyor. Cildi temizlemek için sert hareketlerde bulunmak, aşırı kozmetik kullanımı, kolonya, parfüm gibi kimyasallarla sık temas ve solaryuma girmek de hayati tehlike oluşturan cilt kanserlerine yol açabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Ahmet Arpacı, cilt kanserine karşı alınması gereken önlemleri açıklıyor: "Ultraviyole ışınları cilt kanserine eden olabiliyor. Bu nedenle gün içinde 11.00- 16.00 saatleri arasında dik gelen güneş ışınlarından kaçınılmalıdır. Güneşte şemsiye, şapka kullanmak, fazla kimyasal maddeli ürünlerden kaçınmak her zaman koruyucu olmaktadır."
Parfümdeki gizli tehlike
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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