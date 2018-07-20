Kendi kurduğu tuzağa düştü

Bodrum'da evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, dün sabah denize gitmek için evinden çıktı.E.E'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi. E.E'nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti. E.E, uzun yıllar Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren mülkiyetiElektrikli kapının kolunu ıslak elle tutan E.E, akıma kapılıp can verdi. Yakınları kriz geçirdi.