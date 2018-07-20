Kendi kurduğu tuzağa düştü

Muğla Bodrum'da evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, dün sabah denize gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, öğle saatlerinde plajdan dönen E.E, çıkarken açık unuttuğu sistem nedeniyle kapıyı ıslak elleriyle tutunca elektrik akımına kapıldı. E.E'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi. E.E'nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti. E.E, uzun yıllar Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren mülkiyeti Bodrum Belediye'sine ait bir otelin işletmeciliğini yapmıştı.
Elektrikli kapının kolunu ıslak elle tutan E.E, akıma kapılıp can verdi. Yakınları kriz geçirdi.
Elektrikli kapının kolunu ıslak elle tutan E.E, akıma kapılıp can verdi. Yakınları kriz geçirdi.
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