Edinilen bilgiye göre, kaçak kaşar peyniri üretilen depoya giren Horasan Belediyesi İlçe Zabıta ekipleri, karşılaştıkları pis kokuya ve manzaraya inanamadı.
Kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü!
Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak yollarla kaşar peynir üretildiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.
Etiketler: Erzurum , Kaşar peynir
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