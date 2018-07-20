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i imalathanesinde iğrenç görüntü!

’un Horasan ilçesinde kaçak yollarla üretildiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.



Edinilen bilgiye göre, kaçak kaşar peyniri üretilen depoya giren Horasan Belediyesi İlçe Zabıta ekipleri, karşılaştıkları pis kokuya ve manzaraya inanamadı.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 12:57
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