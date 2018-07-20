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Kan revan!

’da otomobil, temizlik kamyonuna çarptı. Bir işçinin bacağı koparken, araçtaki iki kişi yaralandı

Kan revan!
Otomobilin çaptığı temizlik işçisinin bacağı koptu. Korkunç kaza dün 'da meydana geldi. Taner Zirek'in kullandığı otomobil, temizlik kamyonuna arkadan çarptı. Korkunç kazada temizlik işleri personeli Savaş Özben'in (33) sol bacağı parçalanarak koparken, hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Zirek (18) ve yolcu Mehmet Uysal (22) ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sol bacağı kopan Özben ile araçta bulunan yolcu Uysal'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. 147 promil alkollü olduğu öğrenilen çöp kamyonu şoförü Harun D. gözaltına alındı.
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