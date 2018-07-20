Kan revan!

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çaptığı temizlik
işçisinin bacağı
koptu. Korkunç
kaza dün Aydın
'da
meydana geldi. Taner Zirek
'in
kullandığı otomobil,
temizlik kamyonuna
arkadan çarptı.
Korkunç kazada
temizlik işleri
personeli Savaş Özben
'in (33) sol
bacağı parçalanarak
koparken, hurdaya
dönen araçta
bulunan sürücü Zirek
(18) ve yolcu Mehmet Uysal
(22) ise yaralandı.
Yaralılar sağlık
ekipleri tarafından
hastaneye kaldırıldı.
Sol bacağı kopan Özben
ile araçta
bulunan yolcu Uysal'ın
hayati
tehlikelerinin
bulunduğu bildirildi. 147 promil alkollü
olduğu öğrenilen
çöp kamyonu
şoförü Harun D
.
gözaltına alındı.
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