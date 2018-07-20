Göze gelmeyin

Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt, yaz aylarında zararlı güneş ışınları, klorlu ve hijyenik olmayan havuz veya denizler ile kumsaldaki kumlardan gözlerin etkilendiğini söyledi. Öğüt, "Yaz aylarında göz enfeksiyonları, güneş, havuz ve denizden kaynaklanan hastalıklarda ilk sırayı alıyor. Güneşin zararlı ışınları uzun vadede katarakt, sarı nokta hastalığı ile göz kapaklarında cilt kanseri gibi ağır tablolar oluşturabiliyor. Güneşe şapkasız çıkmak, güneş gözlüğü kullanmamak, lenslerle havuza girmek ve gözleri ovuşturmak göz enfeksiyonlarına yol açıyor ve göz sağlığını bozuyor. Hatta kalıcı görme kaybına bile neden olabiliyor."