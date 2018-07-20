İranlı illüzyonist Aref Ghafouri'yi geçtiğimiz günlerde kobra yılanı ısırdı. Zehir nedeniyle ölümle pençeleşen Aref, özel uçakla Mısır'a yollandı. Burada tedavi altına alındı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise Aref'le ilgili açıklama yaptı. Çete şu ifadeleri kullandı: "Tüm yılan ısırıklarının yüzde 20'si kuru ısırıktır. Aref'in bize gelen raporuna bakarak ya da hastayı ilk anda muayene ederek kuru ısırık olup olmadığını anlamak çok da mümkün değildir. Ayrıca filmlerden hayatımıza giren son derece yanlış uygulamalar da var. Yarayı kesmek, emmek, oraya bir şey sürmek, masaj yapmak gibi. Bunlar yılanın zehrinin yayılmasına neden olan uygulamalar."
Emmeyin kesmeyin
Etiketler: Aref Ghafouri , zehir , Türkiye , Mısır
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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