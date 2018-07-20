Emmeyin kesmeyin

Bir yarışma programı ile şöhrete kavuşan illüzyonist Aref Ghafouri'yi ısıran yılanla ilgili uzmanlar korkutan bir uyarı yaptı. Prof. Dr. Konuk bu tip yılanların yurt dışından Türkiye'ye getirildiği ve sonrasında bakılmayarak kanalizasyonlara bırakıldığını söyleyerek "Önümüzdeki yıllarda evlere de girebilir" uyarısında bulundu.