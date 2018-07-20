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Emmeyin kesmeyin

Emmeyin kesmeyin
İranlı illüzyonist Aref Ghafouri'yi geçtiğimiz günlerde kobra yılanı ısırdı. nedeniyle ölümle pençeleşen Aref, özel uçakla 'a yollandı. Burada tedavi altına alındı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise Aref'le ilgili açıklama yaptı. Çete şu ifadeleri kullandı: "Tüm yılan ısırıklarının yüzde 20'si kuru ısırıktır. Aref'in bize gelen raporuna bakarak ya da hastayı ilk anda muayene ederek kuru ısırık olup olmadığını anlamak çok da mümkün değildir. Ayrıca filmlerden hayatımıza giren son derece yanlış uygulamalar da var. Yarayı kesmek, emmek, oraya bir şey sürmek, masaj yapmak gibi. Bunlar yılanın zehrinin yayılmasına neden olan uygulamalar."
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