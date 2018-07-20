Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Derin Akıcı'nın beyin fonksiyonları durdu. Küçük kız 1,5 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini söyleyen anne Ebru Akıcı, "Derin'in iyileşmesi ve önceki sağlıklı hayatına tekrar dönmesi için yoğun bir fizik tedavi uygulanması gerekiyor. Yoğun bir fizik tedavi uygulandığı zaman, beyne giden sinirlenin uyarılabileceği ve bu sayede sağlığına kavuşabileceği uzmanlarca bildirilmiş. Ancak boğazından, tracoztami denilen açık sistemle tedavi uygulaması yapıldığı için hastanede yatması gerekiyor. Ancak bu durumda enfeksiyon kapabileceği belirtiliyor. Fizik tedavinin evde, özel olarak uygulanması gerekiyor. Ancak bu işlemde çok yüksek bedel gerektiriyor. Bu yüzden özellikle sanayi kuruluşlarından, iş adamlarından, hayırsever insanlardan destek bekliyoruz. Kızımın iyileşmesi, uzatılacak bir el ile mümkün olabilir. Destek olmalarını arzu ediyoruz " dedi.
Derin yara!
Nefes borusuna sakız kaçması sonucu beyin fonksiyonları çalışmayan 7 yaşındaki Derin Akıcı, yatağa mahkum kaldı
Etiketler: Kocaeli
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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