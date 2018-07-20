Canım annem!

Antalya'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle yaşamını yitiren babasına bakmak için eğitimini, felç olan annesine bakmak için işini bırakan Erdem Candar'ın (30) yardım çığlığı karşılık buldu. Annesi Belgin Birgül'ün (54) saçlarını tarayıp, banyosunu yaptıran Candar, hiçbir zaman isyan etmedi. Onun moralini yüksek tutmak için sürekli espri yaptı. Evin temizliğini de üstlendi. Geçen süre içerisinde Antalya'daki tüm hastanelere giden, ancak annesinin tedavisi için artık çok geç kalındığı yönünde yanıt alan Candar, internette araştırma yaptı. İstanbul'da özel bir üniversite hastanesinde çareyi bulan Candar, annesinin raporlarıyla birlikte hastaneye giderek umut aradı. Hastaneden tedavi edilebileceği yönünde yanıt alan Candar, 40 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu duyunca yıkıldı. Antalya'ya gelerek ulaşacak bir yardım eli bekleyen Candar'ın sesini duyan bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istedi. Kimliğini açıklamayan hayırsever, Candar'ın hesabına 40 bin TL yatırdı. Candar, "Annemin yemeğini yapıyorum. Tırnaklarını kesiyorum. Kıyafetlerini yıkayıp, ben giydiriyorum. Şimdi ihtiyacımız olan para hesabımıza yatırıldı. En kısa sürede hastaneye gideceğiz. Sonuna kadar annem için koşacağım" dedi.
Erdem Candar, yürüyemeyen annesini, kucağında tuvalete getirip götürüyor.
Annesine sürekli masaj yapıyor, "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü hatırlatıyor.
Erdem Candar, yürüyemeyen annesini, kucağında tuvalete getirip götürüyor.
Annesine sürekli masaj yapıyor, "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü hatırlatıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.