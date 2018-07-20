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Ahu Tuğba, Adnan Oktar'la olan fotoğrafını ve bağlantısını anlattı!

29 yıl önce Eyüp Sultan'da çekilen Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın fotoğrafı görenleri şaşırtmıştı. Söz konusu fotoğraf ile ilgili Ahu Tuğba'dan açıklama geldi. Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği hakkında bakın neler söyledi!

  • 20 Temmuz 2018, Cuma 14:11
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