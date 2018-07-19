Yılmaz savaşçı

Almanya'da yaşayan İstanbul doğumlu Serhat Yılmaz, büyüdüğü kentin 18 yıllık belediye başkanını devirmek için bağımsız aday olma kararı aldı. Taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Yılmaz, bulunduğu eyaletteki en genç ve ilk göçmen aday olarak tarihe geçti. 4 yaşında taşındığı Bad Bramstedt kentinin belediye başkanı olmayı çocukluk hayali olarak niteleyen Yılmaz, 500-600 Türk ailenin yaşadığı yerleşim yerini yönetmenin kendisi için siyaset hayatının başlangıcı olacağı görüşünde.
Almanya'da göçmenlerin ve Müslümanların daha çok siyaset sahnesinde bulunmasını arzu ettiği için bağımsız bir adım attığını söyleyen Yılmaz, başkan Hans Jürgen Küttbach'a karşı kendisiyle birlikte iki adayın çıktığını söyledi. 23 Ağustos'ta gerçekleşecek seçim öncesi siyasi faaliyetlerini hızlandıran Yılmaz'ın adaylık haberleri, Alman gazetelerinde de yayınlandı. Hatta Facebook sayfasındaki yorumlara "Döner herkese bedava olsun" diye yazıldığını da anlattı.
Almanya'da göçmenlerin ve Müslümanların daha çok siyaset sahnesinde bulunmasını arzu ettiği için bağımsız bir adım attığını söyleyen Yılmaz, başkan Hans Jürgen Küttbach'a karşı kendisiyle birlikte iki adayın çıktığını söyledi. 23 Ağustos'ta gerçekleşecek seçim öncesi siyasi faaliyetlerini hızlandıran Yılmaz'ın adaylık haberleri, Alman gazetelerinde de yayınlandı. Hatta Facebook sayfasındaki yorumlara "Döner herkese bedava olsun" diye yazıldığını da anlattı.
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