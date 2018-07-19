Tekne faciası: 19 ölü

KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığı bildirildi. Faciada ilk belirlemelere göre, 19 kişi hayatını kaybederken, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi. Yaralılar Türkiye'ye getiriliyor. Kayıplar ise Akdeniz'de aranıyor. Gemide Suriye'deki iç savaştan kaçan en az 150 mültecinin olduğu ifade ediliyor. KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ve ulaşılan 19 göçmenin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi