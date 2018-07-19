Tekne faciası: 19 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu tekne battı. İlk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdiği açıklandı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri 105 kişiyi kurtardı. Diğer kişilerin arandığı açıklandı. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "105 kişi canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1'i ağır yaralı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Kayıp kişileri denizde arama çalışmaları sürüyor" dedi.
3 yaşlarında olduğu tahmin minik kız, kurtarılan tek çocuk oldu. Talihsiz yavru, Türk Sahil Güvenlik Gemisi'nde korumaya alındı.
3 yaşlarında olduğu tahmin minik kız, kurtarılan tek çocuk oldu. Talihsiz yavru, Türk Sahil Güvenlik Gemisi'nde korumaya alındı.
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