Kanser... Çağın vebası olan bu hastalık adıyla bile korkutmaya yetiyor. Rahim ağzı kanserikadınların hayatını tehdit ediyor. Ülkemizde ve dünyada kadınlarda görülen en sık 7'inci kanser türü olarak biliniyor. Çoğu kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de erken tanı, hayati önem taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Ezgi Roza Gül, düzenli muayene ve smear testinin yapılması gerektiğine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:
Rahim kanserini erken yakalayın
Erken teşhis hayat kurtarıyor! Rahim ağzı kanseri, düzenli kontrol ile önlenebiliyor. 20 yaşından sonra her kadının 3 yılda bir smear testi yaptırması gerekiyor...
Etiketler: kanser , erken teşhis , smear testi , HPV , rahim
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.