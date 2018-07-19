Yol Durumu
  1. Hamam kalp krizinden korur
  2. Karısı yarı çıplak sokağa attı

ini erken yakalayın

hayat kurtarıyor! ağzı i, düzenli kontrol ile önlenebiliyor. 20 yaşından sonra her kadının 3 yılda bir yaptırması gerekiyor...

Rahim kanserini erken yakalayın
Kanser... Çağın vebası olan bu hastalık adıyla bile korkutmaya yetiyor. Rahim ağzı kanserikadınların hayatını tehdit ediyor. Ülkemizde ve dünyada kadınlarda görülen en sık 7'inci kanser türü olarak biliniyor. Çoğu kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de erken tanı, hayati önem taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Ezgi Roza Gül, düzenli muayene ve smear testinin yapılması gerektiğine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:
Etiketler: , , , ,
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ