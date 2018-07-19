Rahim kanserini erken yakalayın

Kanser... Çağın vebası olan bu hastalık adıyla bile korkutmaya yetiyor. Rahim ağzı kanserikadınların hayatını tehdit ediyor. Ülkemizde ve dünyada kadınlarda görülen en sık 7'inci kanser türü olarak biliniyor. Çoğu kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de erken tanı, hayati önem taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Ezgi Roza Gül, düzenli muayene ve smear testinin yapılması gerektiğine değiniyor. Şu bilgileri veriyor: