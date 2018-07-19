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Paramparça!

’ın sandıkta sakladığı 150 bin lira, da kül oldu!

Paramparça!
Muş'un Akpınar köyünde bir evde sabah saatlerinde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Köydeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, Akar ailesinin sandıkta sakladığı 150 bin lira kül oldu.



Şeref Akar, bu paranın Alparslan-2 Barajı kapsamına tarlasının istimlak edilmesi karşılığında ödendiğini, bankaya yatırmayıp sandıkta sakladıklarını söyledi. Gözyaşlarına boğulan "İtfaiye araçları gelene kadar torunlarımızın çeyizi ve tüm eşyalarımız yandı. Paramız da kül oldu. Bir tek Kur'an-ı Kerim yanmamış. Şu anda mağdur durumdayız" diye konuştu.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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