Osmaniye'de malulen emekli olan Alper Ç. (34), 2014'te eşi Arzu A.'dan boşandı. Çift, bir süre sonra beraber yaşamaya başladı. Ancak ikili yine anlaşamadı. Arzu A., eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadın, önceki akşam eşini yarı çıplak evden dışarı attı. Alper Ç.'yi görenler polisi aradı. Gözaltına alınan adam, "Karım emekli paramı yedi, sonra da beni böyle ortada bıraktı" ifadelerini kullandı. Alper Ç., daha sonra serbest bırakıldı.
Karısı yarı çıplak sokağa attı
Etiketler: Osmaniye , yarı çıplak
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.