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Karısı sokağa attı

Osmaniye'de malulen emekli olan Alper Ç. (34), 2014'te eşi Arzu A.'dan boşandı. Çift, bir süre sonra beraber yaşamaya başladı. Ancak ikili yine anlaşamadı. Arzu A., eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadın, önceki akşam eşini evden dışarı attı. Alper Ç.'yi görenler polisi aradı. Gözaltına alınan adam, "Karım emekli paramı yedi, sonra da beni böyle ortada bıraktı" ifadelerini kullandı. Alper Ç., daha sonra serbest bırakıldı.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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