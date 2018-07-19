Japonya'da yapılan araştırma, kalp damar hastalıkları ile hamam ve sauna arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Buna göre 65 yaş ve üzeri 'sağlıklı' bireylerin sıcak su ile banyo yapmasının, kalp damar hastalıklarından koruduğu tespit edildi. Bu kişilerde tansiyonun daha düşük seyrettiği ve kalbin kasılma gücünün daha iyi olduğu belirlendi. LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara da araştırmayı değerlendirdi. Kalp ve damar hastalığı olanların, doktorlarına danışarak sauna ve hamama girmesi gerektiğini belirtti. "Sıcak su ile banyo yapmanın veya düzenli olarak saunaya girmenin vücut üzerine faydalı olabileceği gibi zararlı etkileri de olabilmektedir. Genç yaşlardan itibaren bu alışkanlığı kazanmış kişilerin uzun vadede kalp ve damar hastalıkları riskinin azalacağını öngörebiliriz. Ancak bunun sıklığı ve süresi her birey için farklılıklar gösterir. 'Tansiyon ya da kalp hastalığı' olan kişilerin 'doktorlarına danışmadan' asla saunaya girmemeleri gerekir" dedi.
Hamam kalp krizinden korur
Etiketler: Japonya , kalp damar
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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