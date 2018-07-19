Hafıza dostu semizotu

Yazın en sevilen sebzeleri arasında ilk sırayı semizotu oluşturuyor. Diyetisyen Çisem Gündüz, semizotunun faydalarını şöyle sıralıyor:
Omega 3 deposu: Beyin fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir.
Kabızlığı önler: Lifli yapısı ile kabızlık şikayetlerini azaltır.
Kanserden korur: Bağışıklığı güçlendirir. Kanserden korur.
Kalbi korur: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kalbi güçlendirir.
Diyete yardımcı: Tok tutar.
Omega 3 deposu: Beyin fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir.
Kabızlığı önler: Lifli yapısı ile kabızlık şikayetlerini azaltır.
Kanserden korur: Bağışıklığı güçlendirir. Kanserden korur.
Kalbi korur: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kalbi güçlendirir.
Diyete yardımcı: Tok tutar.
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