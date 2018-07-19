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Hafıza dostu

Hafıza dostu semizotu
Yazın en sevilen sebzeleri arasında ilk sırayı semizotu oluşturuyor. Diyetisyen Çisem Gündüz, nun faydalarını şöyle sıralıyor:

Omega 3 deposu: Beyin fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir.

Kabızlığı önler: Lifli yapısı ile kabızlık şikayetlerini azaltır.

Kanserden korur: Bağışıklığı güçlendirir. Kanserden korur.

Kalbi korur: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kalbi güçlendirir.

Diyete yardımcı: Tok tutar.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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