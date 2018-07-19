Kayıp manavın öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay Bartın'da yaşandı. Manav Şükrü Kesgin (35), 15 gün önce kayboldu. Ailesi, polise başvurdu. Aramalar sonuçsuz kaldı. Dün Bartın Irmağı'nda tekne turu yapan vatandaşlar, varilin içinde bir ceset gördü. Varil, vince bağlanarak sudan çıkarıldı. Cesedin kayıp Kesgin'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Hulisi G. ve Sercan A. gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde Kesgin'in kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptığını, bu duruma sinirlenerek önce sopayla sonra bıçakla öldürdüklerini, bacaklarını keserek dışarıdan buldukları varilin içerisine yerleştirdiklerini, el arabasıyla varile koydukları cesedi ırmağa attıklarını itiraf etti
Dehşet varili
Etiketler: Bartın
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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