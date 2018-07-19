Acil servis

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet korkunç boyutlara ulaştı. Olay, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde önceki gece yaşandı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuk, acil serviste tedaviye alındı. Bir türlü ateşi düşmeyen çocuğun babası Abdulkadir K. dehşet saçtı. Doktorların çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmediğini iddia eden Abdulkadir K., nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, acil servisin dışına çıkarıldı.
Dışardan aldığı fayansla acil servise geri dönen baba, Dr. Yalçın'a saldırdı. Elindeki fayansı doktorun kafasında parçaladı. Doktor, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Yalçın, meslektaşları tarafından sedyeye konularak ameliyata alındı. Doktoru komalık eden saldırgan ise gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yalçın'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. "Pişman değilim" diyen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün hastaneye giden Abdülkadir K.'nın eşi Ayşe K., "Çocuğu yılan ısırmış, kimse ilgilenmedi. Ateşi de düşmedi. Eşim bu yüzden saldırdı. Üzgünüm ama doktorun da suçu var" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanları, saldırıyı kınadı.
MEHMET YILDIRIM
Dışardan aldığı fayansla acil servise geri dönen baba, Dr. Yalçın'a saldırdı. Elindeki fayansı doktorun kafasında parçaladı. Doktor, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Yalçın, meslektaşları tarafından sedyeye konularak ameliyata alındı. Doktoru komalık eden saldırgan ise gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yalçın'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. "Pişman değilim" diyen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün hastaneye giden Abdülkadir K.'nın eşi Ayşe K., "Çocuğu yılan ısırmış, kimse ilgilenmedi. Ateşi de düşmedi. Eşim bu yüzden saldırdı. Üzgünüm ama doktorun da suçu var" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanları, saldırıyı kınadı.
MEHMET YILDIRIM
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