Sigara içme iki gözüm!

Bağımlılık yapıcı bir madde olan sigara, hayatı karartıyor. Akciğerlere zarar veren, kansere davetiye çıkaran sigara, gözleri de bitiriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, sigara kullanımının katarakt ve sarı nokta oluşumuna zemin hazırladığını belirtiyor. "Göz damarlarının sigara gibi toksik etkiler nedeniyle tıkanıklıklara maruz kalması göz retina hücrelerinin erken ölümleri ile meydana gelen sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Ve sonuçta geri dönüşümsüz görme bozuklukları görülmektedir. Tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabilir. Sigara, gözlerde enfeksion ve göz kuruluğuna da neden olabilmektedir" bilgisini veriyor.