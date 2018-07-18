Ankara'da yaşayan iki çocuk annesi 30 yıllık deneyimli kaptan pilot Sinem Ulusoy, geçen sene Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulans filosuna katıldı. Filonun ilk kadın pilotu olarak göreve başladı. Aynı anda 4 hasta taşıma kapasitesine sahip uçak ambulansla Türkiye'nin her noktasındaki hasta taşıdı. Ambulans uçağı kullanırken çok duygusal anlar yaşadığını belirten Ulusoy, "İnsanın morali bozuluyor ama oradan kopup uçuşumuza konsantre olmaya çalışıyoruz. Özellikle bebekler, yaralı askerler, gençler, iç acıtıcı durumlar oluyor ama sonuçta iyi bir görev yapıyoruz. Manevi olarak tatmin edici yönleri çok olan bir görev. Bu iş gerçekten beni çok mutlu ediyor. Birinin hayatını kurtarmak büyük bir olay. O canlıyı yaşatmak büyük bir olay. Beni manevi olarak hem duygulandırıyor hem tatmin ediyor. İşimden çok memnunum" diyor.
Sağlıklı uçuşlar
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , Ankara , Türkiye
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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