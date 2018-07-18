İngiltere'de yapılan bir araştırma, Türkiye'de de çocuklar arasında popüler olan slime hamuruyla ilgili skandal bir gerçeği ortaya çıkardı. Tüketici örgütü Which? adına yapılan araştırma kapsamında 11 slime hamuru incelendi. Sekiz üründeki boron seviyesinin tavsiye edilen miktarın üzerinde olduğu belirlendi. Tahlillerde bu ürünlerden birindeki boron seviyesinin Avrupa Birliği'nin izin verdiği oranın dört kat üzerinde olduğu açıklandı. Avrupa Komisyonu yetkilileri, oyun hamuruna yapışkanlık özelliği vermek için kullanılan boronun fazlasının, tahriş, ishal, kusma, kramp ve kısırlığa yol açtığı gibi, anne karnındaki bebeklere de zarar verdiğini söyledi. Bazı uzmanlar, slime hamurunun alerjisi olan çocuklarda ölüme varan tehlikesinin olabileceğine dikkat çekti. Slime, dünya genelinde 2017'de popüler hale gelmişti. Bu konuda birçok ülkede soruşturma başlatıldı.
Ölüm hamuru
Türkiye’de de çocuklar arasında popüler olan slime hamurunun kısırlığa yol açan kimyasal içerdiği ortaya çıktı. Yetkililer, ölümcül olabileceğine de dikkat çekti...
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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