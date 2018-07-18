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Mutluluğa bezelye

Mutluluğa bezelye
Mide kanserinden koruyan bezelye; kilo verdiriyor, , bronşit ve kemik kırılmasını engelliyor... Uzmanlar, cinsel hayata katkılarına da dikkat çekiyor. "Bezelye erkekler üzerinde afrodizyak etkisi olan yiyecekler listesinde üst sıralarda yer alıyor" diyen uzmanlar, bu yeşil mucizenin sağlığa katkılarını şöyle sıralıyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişinin enerjisini yükselterek, güç verir.
Alzheimer, eklem romatizması, bronşit ve kemik kırılmasını engeller.
Kalbi güçlendirir. Damarları besler.
Yaşlılık hastalıklarına karşı korur.
Kan ini dengeler. Şeker hastalarına iyi gelir.
Yüksek ten dolayı bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.
Kemik sağlığı için etkilidir. Yüzde 44 oranında K vitamini içerir.
Lif zenginidir. Zayıflatır.
Kötü kolesterolü düşürür.



Kilo verdiren, birçok hastalıktan koruyan bezelye cinsel sorunlara da iyi geliyor. Erkeklerde gücü artırıyor...
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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