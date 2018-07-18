Kaderleri aynı

Trafik canavarı yine can aldı. İzmir'in Konak İlçesi'nde Yunus Emre Göknun (19) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen eğlence mekanı işletmecisi Ufuk Toğul (47) ile lise öğrencisi Dilara Önal'a (16) çarptı. Kazada, 2 yaya ile otomobilde bulunan İrem Y. (19) yaralandı. Yararılar hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Toğul ve Önal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, annesiyle Ödemiş'ten İzmir'e gezmek için gittiği öğrenilen Önal'ın, Toğul'u tanıyıp tanımadığını araştırdı. Yayaların birbirilerini tanımadıkları ortaya çıktı. Kazada ölen iki kişinin yaya geçidi olmayan yerden geçtikleri bilgisine ulaşıldı.
Ceyhan TORLAK
Tedaviye alınan yaralılardan Toğul ve Önal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, annesiyle Ödemiş'ten İzmir'e gezmek için gittiği öğrenilen Önal'ın, Toğul'u tanıyıp tanımadığını araştırdı. Yayaların birbirilerini tanımadıkları ortaya çıktı. Kazada ölen iki kişinin yaya geçidi olmayan yerden geçtikleri bilgisine ulaşıldı.
Ceyhan TORLAK
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