Kaderleri aynı

canavarı yine can aldı. İzmir'in Konak İlçesi'ndeyönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen eğlence mekanı işletmecisiile lise öğrencisiçarptı. Kazada, 2 yaya ile otomobilde bulunanyaralandı. Yararılar hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardanyapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, annesiyle Ödemiş'ten İzmir'e gezmek için gittiği öğrenilen Önal'ın, Toğul'u tanıyıp tanımadığını araştırdı. Yayaların birbirilerini tanımadıkları ortaya çıktı. Kazada ölen iki kişininyerden geçtikleri bilgisine ulaşıldı.