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Evrim’i arıyor

’ adı verilen komandolar, ’ta kaybolan Evrim’i aradı. Ancak henüz bir ize rastlanmadı

Evrim’i Kurtlar arıyor
"Kurtlar" adı verilen, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, Turhal İlçesi'nde kaybolan Evrim Atış'ı (3) arıyor. Çadırlar bölgesinden başlayarak 10 km'lik alanda çalışmaları yürüten komandolar, 100 kişinin katılımıyla ormanlık alanlarda titiz bir arama gerçekleştiriyor. Küçük kızın kaybolduğu bölgede ve köy yakınlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor. "Mavi" ve "Abrek" adlı köpekler de her yerde kayıp kızı arıyor...

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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