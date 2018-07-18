"Kurtlar" adı verilen, Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, Turhal İlçesi'nde kaybolan Evrim Atış'ı (3) arıyor. Çadırlar bölgesinden başlayarak 10 km'lik alanda çalışmaları yürüten komandolar, 100 kişinin katılımıyla ormanlık alanlarda titiz bir arama gerçekleştiriyor. Küçük kızın kaybolduğu bölgede ve köy yakınlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor. "Mavi" ve "Abrek" adlı köpekler de her yerde kayıp kızı arıyor...
Evrim’i Kurtlar arıyor
‘Kurtlar’ adı verilen komandolar, Tokat’ta kaybolan Evrim’i aradı. Ancak henüz bir ize rastlanmadı
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.