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'ÇET'refilli

ÇETrefilli
'da Yelken Plaza'nın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 'in ölümüyle ilgili soruşturmada, genç kızın ilişkiye zorlandığını gösteren önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Bilirkişiler, Şule Çet'in meni ve idrarında sadece erkeklerde bulunan, kadınlarda biyolojik olarak bulunmayan PSA (Prostat Spesifik Antijen) tespit etti. genç kızın cesedine yönelik otopsi raporunda "sperm hücresi bulunmadığını" belirtince mahkeme şüpheliler Çağatay Aksu ve 'ın, Şule'ye da bulunduğu şüphesini sadece mesaj içeriklerine dayandırmıştı. Şüphelilerin olayla ilgili ifadelerinde "hayatın olağan akışına aykırı"lığı gözler önüne seren çelişkiler de yer aldı. Şüpheli Berk Akand, 20'nci kattan düşen bir kişiyi yerde, "yürüyerek uzaklaşmış olabilecekmiş" gibi aradı. Bu arada iki zanlı hakkında verilen tutuklama kararının, "cinayet" veya "ölüme sebebiyetten" değil, kamuoyu baskısı nedeniyle "Cinsel saldırı ve "Hürriyeti tahdit" suçundan verildiği iddia edildi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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