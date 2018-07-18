Canımıza tak etti

Kadına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç haber, bu kez Mersin'in Silifke İlçesi'nde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Onur Can (34), önceki akşam evine gitti. Bir süre sonra Can ile eşi Süreyya Can (27) arasında başlayan tartışma şiddetlendi. 9 yaşında bir oğlu, 10 yaşında da bir kızı bulunan Onur Can, öfkelendi. Eşini 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı itti. Beton zemine çakılan genç kadın, can verdi. Gözaltına alınan Onur Can ise eşini balkondan attığını itiraf etti.
Atike CEYLAN
Atike CEYLAN
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