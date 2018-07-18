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Canımıza tak etti

Canımıza tak etti
yönelik şiddet bitmedi. Korkunç haber, bu kez 'in Silifke İlçesi'nde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Onur Can (34), önceki akşam evine gitti. Bir süre sonra Can ile eşi Süreyya Can (27) arasında başlayan tartışma şiddetlendi. 9 yaşında bir oğlu, 10 yaşında da bir kızı bulunan , öfkelendi. Eşini 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı itti. Beton zemine çakılan genç kadın, can verdi. Gözaltına alınan Onur Can ise eşini balkondan attığını itiraf etti.

Atike CEYLAN
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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