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Buradan sağ çıktılar

Buradan sağ çıktılar
Trafik sından mucize çıktı. Seydikemer'de Hakkı Sarıman idaresindeki otomobil, Bekir Zor yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zor'un kullandığı araç ikiye ayrıldı. Kazada, sürücüler ve ikiye bölünen araçtaki Medine ile Hatice Zor yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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