Trafik kazasından mucize çıktı. Muğla Seydikemer'de Hakkı Sarıman idaresindeki otomobil, Bekir Zor yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zor'un kullandığı araç ikiye ayrıldı. Kazada, sürücüler ve ikiye bölünen araçtaki Medine ile Hatice Zor yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Buradan sağ çıktılar
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.