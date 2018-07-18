Abd'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı. Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı. Bezos'un 2019 yılında 200 milyar dolarlık bir servete ulaşabileceği iddia edildi.
Bezos'un serveti 150 milyar dolar
Etiketler: Jeff Bezos
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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