Beyaz tenliler dikkat etmeli

İklim değişiklikleri, güneşin zararlı ışınları, kullanılan kozmetik malzemeler ve kimyasallar, cilt kanserini beraberinde getiriyor. Görülme sıklığı hızla artan cilt kanseri, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Malin Melanom adlı kötü huylu tümörlerin yüzde 30'u vücuttaki benler üzerinde gelişiyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, dermatoloji bölümünden Dr. Ar. Gör. Zahide Eriş Eken, en ölümcül cilt kanserlerinden olan bu hastalıkta erken tanının hayati önemine dikkat çekiyor. Tümör erken dönemde tespit edilip çıkarılırsa, hastaların yaşam süresinde herhangi bir değişiklik olmadan yaşamlarına devam edebileceğini söylüyor.
SIK KONTROL EDİN
Cilt kanserinden korunmak için ilk olarak vücudumuzdaki benlerin şekilleri ve renklerini kontrol etmek gerekiyor. Kimler risk altında?
Açık tenli, renkli gözlü, kızıl-sarı saçlı veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen deri tipindeki kişiler.
Yoğun güneş ışığına maruz kalanlar.
Ailesinde deri kanseri olan kişiler.
Organ nakil hastaları.
SIK KONTROL EDİN
Cilt kanserinden korunmak için ilk olarak vücudumuzdaki benlerin şekilleri ve renklerini kontrol etmek gerekiyor. Kimler risk altında?
Açık tenli, renkli gözlü, kızıl-sarı saçlı veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen deri tipindeki kişiler.
Yoğun güneş ışığına maruz kalanlar.
Ailesinde deri kanseri olan kişiler.
Organ nakil hastaları.
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