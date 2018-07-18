Baba taksi

da taksi şoförü Baki Çiçek'in (55) 2013'te hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliği ile şaşırttı. Çiçek, bazı müşterilerinKendisine ait taksiyle şoförlük yaparak, geçimini sağlayan Çiçek, Gürses gibi giyinip, saçını ve bıyığını sanatçı gibi tarıyor. Yaz- kış beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkabıdan vazgeçmeyen Çiçek, lacivert ya da siyah ceketini de çıkarmıyor.