Antalya'da taksi şoförü Baki Çiçek'in (55) 2013'te hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliği ile şaşırttı. Çiçek, bazı müşterilerin taksiye binince önce Allah Allah dediklerini, sonra dua etmeye başladığını söyledi. Kendisine ait taksiyle şoförlük yaparak, geçimini sağlayan Çiçek, Gürses gibi giyinip, saçını ve bıyığını sanatçı gibi tarıyor. Yaz- kış beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkabıdan vazgeçmeyen Çiçek, lacivert ya da siyah ceketini de çıkarmıyor.
Baba taksi
Etiketler: Antalya
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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