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Acil yardım

çalışanı , da ağır yaralandı. Aracında sıkıştı. Meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı

Acil yardım
Hopa'da yaşayan Sağlık çalışanı Tuğba Yıldırım (28) yönetimindeki otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı. Araçta sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Genç kadın, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun bazı yerleri ile kafasında kırıklar oluşan Yıldırım, ameliyata alındı. Genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. haberini alan meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polis Caner Yıldırım ile evli olan Yıldırım'ın nöbetten çıktığı ve evine dönüş yolundayken kaza geçirdiği ortaya çıktı.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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