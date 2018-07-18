Artvin Hopa'da yaşayan 112 Acil Sağlık çalışanı Tuğba Yıldırım (28) yönetimindeki otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı. Araçta sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Genç kadın, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun bazı yerleri ile kafasında kırıklar oluşan Yıldırım, ameliyata alındı. Genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Kaza haberini alan meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polis Caner Yıldırım ile evli olan Yıldırım'ın nöbetten çıktığı ve evine dönüş yolundayken kaza geçirdiği ortaya çıktı.
Acil yardım
112 Acil çalışanı Tuğba Yıldırım, kazada ağır yaralandı. Aracında sıkıştı. Meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı
Etiketler: Sarp Sınır Kapısı , Artvin , 112 Acil , Tuğba Yıldırım , kaza
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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