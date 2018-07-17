Yalan dolan!

Ankara'da geçtiğimiz 28 Mayıs'ta lüks bir plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen Şule Çet (23), hayatını kaybetti. Genç kızın ilişkiye zorlandığı belirlendi. Tırnak aralarında ise yanında çalıştığı ve plazaya birlikte girdiği Çağatay Aksu'nun DNA örneklerine rastlandı. Bunun üzerine Aksu ve yakın arkadaşı Berk Akand tutuklandı. İkili suçlamaları reddetti. Olayın bir numaralı şüphelisi olan Aksu, mahkemedeki ifadesinde, "Çet ile cinsel yakınlaşma yaşamadık. Mevcut video ve WhatsApp yazışmalarından maktulün zorla yanımızda tutulmadığı anlaşılacaktır. Biz onu zorla oraya götürmedik. Zorla tutmadık. Hiçbir şekilde cinsel yakınlaşmada bulunmadık. Kızın üzerinde bana ait DNA çıkmamıştır. Suçsuzum" dedi. Berk Akand ise "Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Bunu öğrenince sinir krizi geçirdim" diye konuştu.
Berk Akand Çağatay Aksu
Berk Akand Çağatay Aksu
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