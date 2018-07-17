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Sela okuyan imama darp

Sela okuyan imama darp
Tekirdağ'da Ergene Esenler Camii'nde görevli imam Faruk Açıkgöz, önceki gece 15 Temmuz şehitleri için sela okudu. Camiye giren 2 kişiden biri olan İ.Ö. (22), Açıkgöz'ü dövdü. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Ö.'yü gözaltına aldı. Mahkemeye sevkedilen saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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