Sela okuyan imama darp

Tekirdağ'da Ergene Esenler Camii'nde görevli imam Faruk Açıkgöz, önceki gece 15 Temmuz şehitleri için sela okudu. Camiye giren 2 kişiden biri olan İ.Ö. (22), Açıkgöz'ü dövdü. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Ö.'yü gözaltına aldı. Mahkemeye sevkedilen saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.