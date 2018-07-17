Riski mezurayla ölçün!

Kalp hastalıkları, tüm dünyada ve ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Yanlış beslenme, fazla kilolar, sigara gibi alışkanlıklar kalp damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Diyetisyen Aylin İlküplü, karın ve bel çevresindeki yağlanmanın kalp ve diyabet hastalıklarına zemin hazırladığını belirtiyor. Yaşla birlikte bel çevresindeki yağlanmanın arttığını dile getiriyor.
80'İ GEÇMESİN...
"Bel çevresindeki yağlanma direkt kalp hastalıkları, diyabet gibi sağlık problemleri ile bağlantılıdır. Bel çevresindeki yağlanmanın temel nedeni genetik faktörler, insülin direnci, tiroit, polikistik over gibi rahatsızlıkların yanı sıra menopoz ve andropozdur. Bel bölgesinde biriken yağlar iç organlara daha yakın olduğu için organların yağla kaplanmasına neden olur. Bl çevresi ölçümünün kadınlarda 80 santimin, erkeklerde 94 santimin altında olması gerekiyor" bilgisi veriyor. Pilav, makarna, tatlı, mantı, börek gibi yemekleri aynı öğünde tüketmek ve kuru yemiş, kuru meyve gibi gıdaları gereğinden fazla yemenin yağlanmaya neden olduğunu vurguluyor. Her gün 1 saat düzenli yürüyüş yapılmasını öneriyor.
80'İ GEÇMESİN...
"Bel çevresindeki yağlanma direkt kalp hastalıkları, diyabet gibi sağlık problemleri ile bağlantılıdır. Bel çevresindeki yağlanmanın temel nedeni genetik faktörler, insülin direnci, tiroit, polikistik over gibi rahatsızlıkların yanı sıra menopoz ve andropozdur. Bel bölgesinde biriken yağlar iç organlara daha yakın olduğu için organların yağla kaplanmasına neden olur. Bl çevresi ölçümünün kadınlarda 80 santimin, erkeklerde 94 santimin altında olması gerekiyor" bilgisi veriyor. Pilav, makarna, tatlı, mantı, börek gibi yemekleri aynı öğünde tüketmek ve kuru yemiş, kuru meyve gibi gıdaları gereğinden fazla yemenin yağlanmaya neden olduğunu vurguluyor. Her gün 1 saat düzenli yürüyüş yapılmasını öneriyor.
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