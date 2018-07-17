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Olay hala karanlık

Olay hala karanlık
dışişleri bakanları, 2014 yılında 'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin yıl dönümünde ortak Açıklama yaptı. açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak, 17 Temmuz 2014 tarihinde Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçan Malezya Hava Yollarının MH17 sefer sayılı uçağının düşürülmesini en güçlü şartlarda kınıyoruz" ifadesine yer verildi. G7, olayın hala tam olarak aydınlatılmamasını da eleştirdi.
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