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Mobil dayak!

’de 4 kişi, telefoncuya gitti. İşyeri sahibini feci şekilde dövüp tehdit etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi

Mobil dayak!
Şehir magandaları dehşet saçtı. Olay dün 'de yaşandı. Cep telefonu dükkanı işleten Burhan Kavak'ın (25), 2 Temmuz günü işyerine giden kişiler sopalarla saldırdı. Kavak feci şekilde dayak yerken, çevredekiler saldırganlara engel olmak istedi. Genç adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Burhan Kavak "Bunlar daha önce benim iş yerimi soymuşlardı. Şikayetçi olduğum için bana kızgındılar. Telefon satmak için geldiler. Almayacağımı söyledim ve almadım. Öğlen tekrar geldiler ben yine alamayacağımı söyledim. 'Bu senin üçüncü hatan oldu, sen artık bittin. Seni yaşatmayacağız burada' dediler. Serbest kalmışlar, şu anda beni tehdit ediyorlar" diye konuştu.



Burhan Kavak, kendisine saldıran şehir eşkıyalarından şikayetçi oldu. Adaletin yerini bulmasını istiyor.
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