Ağız kokusuna iyi geldiği bilinen karanfil, aşk hayatına da lezzet veriyor. Karanfilin kadınlarda cinsel isteği artırıp, enerjiyi yükseltiyor. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan bu baharat, doğal olduğu için uzun süre kullanılmasında bir sakınca görülmüyor. Uzmanlar karanfilin sağlığa yararlarından bazılarını şöyle anlatıyor: 6 Bağışıklığı güçlendirir. 6 Ağız kokusunu giderir. 6 Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir. 6 Mide ağrılarını keser. 6 Yorgunluğunu giderir. 6 Balgam söktürücüdür. 6 Mide bulantısını ve kusmayı önler. 6 Hazmı kolaylaştırır. 6 Ateşi düşürür. 6 İshali keser. 6 Gaz söktürücüdür.
Karanfil aşka gider
Güzel kokusu ile mest eden karanfil, aşk hayatını da tatlandırıyor. Cinsel isteği artırıp, çiftleri mutlu ediyor
Etiketler: karanfil
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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