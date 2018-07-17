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aşka gider

Güzel kokusu ile mest eden , aşk hayatını da tatlandırıyor. Cinsel isteği artırıp, çiftleri mutlu ediyor

Karanfil aşka gider
Ağız kokusuna iyi geldiği bilinen karanfil, aşk hayatına da lezzet veriyor. in kadınlarda cinsel isteği artırıp, enerjiyi yükseltiyor. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan bu baharat, doğal olduğu için uzun süre kullanılmasında bir sakınca görülmüyor. Uzmanlar karanfilin sağlığa yararlarından bazılarını şöyle anlatıyor: 6 Bağışıklığı güçlendirir. 6 Ağız kokusunu giderir. 6 Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir. 6 Mide ağrılarını keser. 6 Yorgunluğunu giderir. 6 Balgam söktürücüdür. 6 Mide bulantısını ve kusmayı önler. 6 Hazmı kolaylaştırır. 6 Ateşi düşürür. 6 İshali keser. 6 Gaz söktürücüdür.
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