Kabızlığa elma diyabete armut

Yaz meyvelerinin her biri, ayrı ayrı şifa dağıtıyor. Yazın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan bu lezzetler, iştah kabartıyor. Diyetisyeni Handenur Uzun, özellikle yaz kilolarından kurtulmak için de bu meyvelerin yenilebileceğini söylüyor. Armuttan muza, karpuzdan dometese kadar pek çok meyvenin faydalarına değiniyor...
KARPUZ: Yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Düşük kalorili olması ile yağ yakımına yardımda bulunuyor. Vücudun su ihtiyacını karşılıyor.
ARMUT: Lifli içeriği ile sindirimi düzenliyor. Tokluk hissi veriyor. Kilo kaybına yardımcı oluyor. Kolesterolü düşürüyor. Diyabet riskini azaltıyor.
ELMA: 1 tanesi 50 kalori içeriyor. Kabızlık sıkıntısının giderilmesine yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Vücudun nemini artırıyor. Su ihtiyacını karşılıyor. Tok tutuyor.
DOMATES: Zengin likopen içeriği ile bolca antioksidan içeriyor. Hem fit tutuyor, hem kanserden koruyor. Aşırı kiloların verilmesini sağlıyor.
KARPUZ: Yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Düşük kalorili olması ile yağ yakımına yardımda bulunuyor. Vücudun su ihtiyacını karşılıyor.
ARMUT: Lifli içeriği ile sindirimi düzenliyor. Tokluk hissi veriyor. Kilo kaybına yardımcı oluyor. Kolesterolü düşürüyor. Diyabet riskini azaltıyor.
ELMA: 1 tanesi 50 kalori içeriyor. Kabızlık sıkıntısının giderilmesine yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Vücudun nemini artırıyor. Su ihtiyacını karşılıyor. Tok tutuyor.
DOMATES: Zengin likopen içeriği ile bolca antioksidan içeriyor. Hem fit tutuyor, hem kanserden koruyor. Aşırı kiloların verilmesini sağlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.