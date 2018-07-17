Bursa'da 21 yaşındaki Elif Özdemirkan, 5 gün önce evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Özdemirkan'ın arkadaşları ve ailesi en son genç kızın Sakarya ya da Yalova görüldüğünü belirtti. Genç kızı görenlerin 155 polis imdat hattı ya da 156 jandarma ekiplerini aramasını rica eden gözü yaşlı aile, kızlarını her yerde arıyor.
Elif kayıp
Etiketler: Bursa
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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