Vicdanı olan getirsin

Sır olay, 10 Temmuz'da Tokat'ta yaşandı. Dilek- Burhan Atış çiftinin kızları Evrim (3.5) çadır önünde kardeşiyle oynarken sırra kadem bastı. Durumu fark eden aile, jandarmayı aradı. Ekipler arama çalışması başlattı. Altı günde binlerce metrekare alan adım adım arandı. Kadavra köpeği 'Mavi', iz takip köpeği 'Durgun' 'Abrek', 'Mali' ve 'Chi Chi' da çalışmalarda yer aldı. Ancak herhangi bir bulguyla rastlanmadı. Günlerdir perişan olduklarını söyleyen Anne Dilek Atış "Vicdanı olan çocuğumu getirsin. Arıyorlar ama halen bulanamadı. Kızım yanımdan ayrılmıyordu, ormana hiç gitmezdi. Buralarda dolaşıyordu, hiç uzaklara gitmiyordu. Arayan ihbarda bulunan hiç olmadı. İnşallah çocuğumu bulup getirirler" dedi.
ATLETİ BULUNDU
Ağrı'da cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in dün bir tarlada atleti bulundu. Olay yeri inceleme ekibi tutanak eşliğinde atleti teslim aldı. Ekiplerin, şimdi de Leyla'nın tokasını ve muskasını aradığı öğrenildi. Baba Nihat Aydemir de atletin bulunduğu tarlaya gitti.
ATLETİ BULUNDU
Ağrı'da cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in dün bir tarlada atleti bulundu. Olay yeri inceleme ekibi tutanak eşliğinde atleti teslim aldı. Ekiplerin, şimdi de Leyla'nın tokasını ve muskasını aradığı öğrenildi. Baba Nihat Aydemir de atletin bulunduğu tarlaya gitti.
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