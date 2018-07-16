Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Shiba Parkı'nda gerçekleşti. Parkta kurulan çadırlarda, Japonlar'a Türk mutfağının seçkin yemekleri ikram edildi. Festivali 20 bine yakın Japon ziyaret etti. Türk gıda ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikte Japonlar, simitten, pideye, çiğ köfteden, bulgur pilavına kadar birçok geleneksel lezzete ilgi gösterdi.
Japonya'da Türk rüzgarı
Etiketler: Japonya
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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