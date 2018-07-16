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İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı olacak

Metris Kavşağı, 17 Temmuz Salı 00.00-06.00 saatlerinde , 18 Temmuz Çarşamba 00.00-06.00 saatlerinde istikametinde, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla trafiğe kapatılırken, akış bölünmüş yoldan sağlanacak.

İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı olacak

Metris Kavşağı, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla 17 Temmuz Salı 00.00-06.00 saatleri arasında , 18 Temmuz Çarşamba 00.00-06.00 saatleri arasında istikameti trafiğe kapatılacak.

'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki trafik sıkışıklığını gidermek için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Yaklaşık üç ay önce başlatılan yol genişletme köprü ayakları inşaatı tamamlandı. Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı, trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişleri yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı da tamamlandı.

Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü inşa edilecek.

Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı'nda 17 Temmuz Salı 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, 18 Temmuz Çarşamba 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak.

Her iki günde de trafik akışı açık istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak. Yol kapama yapılan kesimde, trafik kontrollü verileceğinden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması istendi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 15:15
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