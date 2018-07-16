Yol Durumu
  1. Kahramanmaraş’a Amerikalı gelin
  2. Vicdanı olan getirsin

Geçmeyen yorgunluk in habercisi

Geçmeyen yorgunluk kanserin habercisi
Ülkemizde ve tüm dünyada her yıl milyonlarca insana kanser tanısı konuyor. de vücudun verdiği sinyalleri önemsemek ise erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kanserin ufak belirtilerini şöyle sıralıyor:

Ciltteki ben ve lekelerde değişiklikler.
Hırıltılı öksürük.
Şişkinlik.
İdrar yapamama.
Yutma güçlüğü.
Meme ucu ve şeklinde değişiklik.
İdrarda kan gelmesi.
Ağızda çıkan yaralar.
Kilo kaybı.
Yorgunluk.
Düşmeyen ateş.
Etiketler:
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ