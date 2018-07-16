Geçmeyen yorgunluk kanserin habercisi

Ülkemizde ve tüm dünyada her yıl milyonlarca insana kanser tanısı konuyor. Kanserde vücudun verdiği sinyalleri önemsemek ise erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kanserin ufak belirtilerini şöyle sıralıyor:
Ciltteki ben ve lekelerde değişiklikler.
Hırıltılı öksürük.
Şişkinlik.
İdrar yapamama.
Yutma güçlüğü.
Meme ucu ve şeklinde değişiklik.
İdrarda kan gelmesi.
Ağızda çıkan yaralar.
Kilo kaybı.
Yorgunluk.
Düşmeyen ateş.
Ciltteki ben ve lekelerde değişiklikler.
Hırıltılı öksürük.
Şişkinlik.
İdrar yapamama.
Yutma güçlüğü.
Meme ucu ve şeklinde değişiklik.
İdrarda kan gelmesi.
Ağızda çıkan yaralar.
Kilo kaybı.
Yorgunluk.
Düşmeyen ateş.
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