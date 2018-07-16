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Alev alev

’da ormanlık alanda çıkan büyük panik yaşattı. 20 hektarlık alanı yok eden alevler, yerleşim bölgelerine kadar yaklaştı. Vatandaşlar, korkuyla kaçıştı

Alev alev
Yaz aylarının gelmesiyle tatilciler, Ege ve 'ya akın etti. Lüksün ve eğlencenin adresi Bodrum'da yaşanan ise yürekleri ağıza getirdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay Turgutreis Mahallesi, Bağla bölgesinde meydana geldi. Otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla büyüyüp yayıldı. Yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine kadar ilerledi. Sitede yaşayan tatilciler, panikledi. Evlerindeki hortumlarla yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Havadan 1 uçak ve 2 helikopter karadan ise itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olurken, yazlık sitedeki 30 evin boşaltıldığı öğrenildi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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