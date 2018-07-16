Yaz aylarının gelmesiyle tatilciler, Ege ve Antalya'ya akın etti. Lüksün ve eğlencenin adresi Bodrum'da yaşanan yangın ise yürekleri ağıza getirdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay Turgutreis Mahallesi, Bağla bölgesinde meydana geldi. Otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla büyüyüp yayıldı. Yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine kadar ilerledi. Sitede yaşayan tatilciler, panikledi. Evlerindeki hortumlarla yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Havadan 1 uçak ve 2 helikopter karadan ise itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olurken, yazlık sitedeki 30 evin boşaltıldığı öğrenildi.
Alev alev
Muğla Bodrum’da ormanlık alanda çıkan yangın büyük panik yaşattı. 20 hektarlık alanı yok eden alevler, yerleşim bölgelerine kadar yaklaştı. Vatandaşlar, korkuyla kaçıştı
Etiketler: Muğla Bodrum , Muğla , Antalya , yangın
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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