Ah be komşu!

Gölde boğulan çocuklar işçi değil, komşu çocukları çıktı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Bir tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, 15 kişilik grubu İznik Gölü'nün sahiline pikniğe götürdü. 8 çocuk, serinlemek için göle girdi. Tamamı suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler, suya atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek, 6 çocuğu çıkardı. Ancak Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) gölde kayboldu. Kurtarılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Fatma Seyhan ve Vildan Salçın'ın cansız bedenlerine ulaştı. Çocukların cesetleri önce Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı,
DEFNEDİLDİLER
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Fatma Sayhan'ın cenazesi, önceki gece geç saatlerde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Vildan Salçın dün gözyaşları arasında son yolcuğunu uğurlandı. Gözaltına alınan tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Aruk'un, ifadesinde, çocukların atölyede çalışmadığını, mahalledeki komşularının çocukları olduklarını ve pikniğe götürdüğünü söylediği ifade edildi.
Fatma Sayhan boğularak hayatını kaybetti.
Vildan Salçın arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı.
DEFNEDİLDİLER
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Fatma Sayhan'ın cenazesi, önceki gece geç saatlerde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Vildan Salçın dün gözyaşları arasında son yolcuğunu uğurlandı. Gözaltına alınan tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Aruk'un, ifadesinde, çocukların atölyede çalışmadığını, mahalledeki komşularının çocukları olduklarını ve pikniğe götürdüğünü söylediği ifade edildi.
Fatma Sayhan boğularak hayatını kaybetti.
Vildan Salçın arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı.
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