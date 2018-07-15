Utandıran hastalık Hemoroit

Toplumda basur olarak bilinen hemoroid, 50 yaşından sonra her 10 kişiden 2'sinde görülüyor. Ağrı yapması nedeniyle tuvalete çıkma, oturup kalkma, yeme içme gibi alışkanlıkları da etkiliyor. MMT Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala, insanların utandığı için doktora geç gittiğine değiniyor. "En sık belirti makat bölgesinde ele gelen şişliklerdir. Özellikle hastalar tarafından taharet alma sırasında fark edilirler. Bu şişliklerin ileri derecede büyüdüğü durumlarda tuvalet ihtiyacı ağrılı şekilde giderilir. Diğer bir belirti ise kanamadır. Hemoroidal hastalıkta, makatta bulunan bu yapılardan kan sızıntısı olabilir" bilgisini veriyor.



KABIZLIĞI CİDDİYE ALIN

Hemoroit, en çok kabızlık ve ıkınma ile ortaya çıkıyor. Tuvalette uzun süre geçirmek ve uzun süre ıkınmak da hemoroidal hastalık gelişimi için risk oluşturuyor. Karın içi basıncı arttıran her türlü hastalık hemoroit oluşumuna yol açıyor. Gebelikte de çok sık görülüyor.



SU İÇİN, HAREKET EDİN...

Hemoroitten korunmak için öncelikle kabızlıktan korunmak gerekiyor. Lifli gıdalarla beslenmek, bol su tüketmek, spor yapmak, hareket etmek hemoroit oluşumunu engelliyor. Yine düzenli bir tuvalet alışkanlığına sahip olmak gerekiyor. 2-3 günde bir tuvalete çıkılması ideal kabul ediliyor. Bu sürenin uzaması makat bölgesi hastalıkları açısından risk oluşturuyor.



NELER YEMELİ?

Uzmanlar, hemoroitten korunmak için lifli beslenmek gerektiğini söylüyor. Lif zengini besinler başında ise kayısı, böğürtlen, muz, kiraz, şeftali, armut, üzüm, bezelye, mısır, fıstık, badem, üzüm, ceviz, çilek, erik, mandalina, brokoli, domates, kabak ve patates gibi yiyecekler geliyor.



