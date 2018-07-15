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’e mühür!

Nusr-et’e mühür!
Kasap Nusret Gökçe'nin adı tuz serpme hareketiyle tüm dünyaya yayıldı. ABD'nin New York şehrindeki restoranı ünlü isimlerin uğrak mekanları arasındaydı. Ancak Etiler'de işlettiği restoranın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre komşusu da Nusret'ten rahatsızdı. Şikayet üzerine dün mühürlenen , ruhsatı tamamlayıncaya kadar kapalı kalacak...

Erhan ÖZTÜRK
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