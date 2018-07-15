Vitamin ve mineral deposu ahududunun faydaları saymakla bitmiyor. Londra'da yapılan araştırma ise erkeklerin yüzünü güldürüyor. Buna göre kan damarlarını açan ahududu, kalp hastalığı riskini azaltıyor. Erkeklerde kısırlığı bitiriyor. Baba olma şansını artırıyor. İçeriğindeki C vitamini ile testosteron hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor. Bunun yanında vücuda zindelik ve güç veriyor. Kabızlığı gideriyor. Şeker ve böbrek hastalarına şifa oluyor. Verem, anemi ve romatizma hastalıklarını engelliyor. Obeziteden koruyor. Uzmanlar, günde 5-6 adet yenmesini öneriyor.
Kısırlığa ahududu!
Etiketler: Londra
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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